К Путину на парад 9 мая приедут четыре иностранных лидера: СМИ назвали фамилии

9 мая в Москве на Красной площади состоится парад ко дню победы, где выступит кремлевский диктатор Владимир Путин. К нему присоединятся только четыре иностранных лидера.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. В частности, в 2023 году страну-агрессорку посетят:

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев;

премьер Армении Никол Пашинян;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Пригласили и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, однако ответа он не дал.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал, что специальных приглашений на парад не было, поскольку дата – 78-я годовщина – не круглая. В 2022 году на параде Победы не было ни одного иностранного лидера – в Кремле тогда также объясняли, что никого не приглашали.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 мая в шести российских регионах и оккупированном Россией Крыму отменили парады до 9 мая "из соображений безопасности", а в Москве парад, вероятно, будет менее масштабным, чем раньше. Также в РФ в этом году не будет пропагандистской акции "Бессмертный полк".

Напомним, 3 мая в России заявили о покушении Украины на Путина. Это заявление пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сделал после того, как в сеть просочились видео со взрывами и дымом над Красной площадью в ночь на 3 мая. По версии РФ, Украина якобы атаковала одно из главных построек Кремля двумя дронами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

– Очевидно, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стащить на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.

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