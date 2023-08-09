'К Герасимову большие вопросы': россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву и размечтались о ядерном ударе по Киеву

Российское инфопространство снова всколыхнула новость об атаке Москвы беспилотниками в ночь на среду, 9 августа. Граждане РФ в традиционной для себя манере устроили истерику: сделали "виновным" начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и требуют ядерного удара по Киеву.

Видео дня

Соответствующие комментарии россияне оставили под новостями в российских Telegram-каналах. Кроме Герасимова, вопросы у них возникли также к российскому ПВО и командирам оккупантов, которые ведут своих подопечных на смерть.

"К Герасимову большие вопросы", "Чем раньше ядерным ударим по Киеву – тем меньше жертв будет от УГИЛ", "Почему новости о Москве!???!", "Это не ответ на вопрос, почему не охраняются границы воздушного пространства и это позволяет во что бы то ни стало безнаказанно лететь над территориями РФ аж по 600 км", – писали россияне.

Напомним: ночью 9 августа, вблизи столицы страны-агрессора РФ Москвы снова раздавались взрывы. Местные власти заявили о новой атаке неизвестных беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Оба БПЛА якобы были сбиты.

РосСМИ пишут, что боевые дроны заходили на Москву синхронно из двух направлений: с юго-запада и с юга. Первый был якобы сбит ПВО в Одинцовском районе, а второй – в районе Домодедово с разницей в 16 минут. Приблизительное расстояние между точками "уничтожения" дронов – 55 километров по прямой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 августа в одном из основных аэропортов Москвы "Внуково" срочно вводили в действие план "Ковёр". Поэтому 11 рейсов были задержаны на вылет и 15 на прилет;

– 4 августа в районе Чертанова в столице РФ Москве горел дом. Вспыхнули верхние этажи многоэтажки. Было видно, как в небо взвивается густой дым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!