Москва снова пылает: горят верхние этажи дома в Чертаново. Видео

На территории страны-агрессора России вспыхнул очередной пожар. На этот раз в районе Чертаново в столице РФ Москве горел дом.

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Об этом сообщили местные пропагандистские каналы в Telegram. Инцидент произошел в пятницу, 4 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чертаново – это жилой район в Южном административном округе Москвы. На кадрах видно, что там загорелись верхние этажи многоэтажки. Было видно, как в небо поднимается густой дым.

Что стало причиной возгорания и есть ли жертвы, пропагандисты пока не сообщили.

"Очевидцы сообщают о сильном пожаре в Чертаново", – говорится в сообщении одного из каналов, опубликованном в 21:30.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 июля в России жаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне были возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

– В ночь на 30 июля в российской столице также раздались взрывы – Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

– Атака БПЛА на Москву произошла также и в ночь на 1 августа. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз. Там расположено министерство экономического развития России.

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