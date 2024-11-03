Из домов выносят технику, грабят магазины и больницы: жители Курской области рассказали о мародерстве российских военных

Жители Курской области жалуются, что родные российские военные грабят их дома, пока люди находятся в эвакуации. Российские солдаты вскрывают двери квартир, частных домов, выносят все ценные вещи, а то, что не могут забрать, ломают. Также разграблены магазины, автозаправочные станции, даже больницы. Хотя официально местные власти, как всегда, все отрицают.

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"Окна бились сами?"

Жители населенных пунктов Коренево и Глушково Курской области жалуются, что в то время как они покинули свои дома из-за военных действий, российские военные грабили их имущество.

При чем отмечают, что украинских военных в Коренево и других ближайших населенных пунктах не было, поскольку там обосновались только ВС РФ.

В российской социальной сети ВКонтакте появляются видео, на которых люди показывают, что оставляют после себя грабители в военной форме. А особенно курчан возмутил сюжет на страничке губернатора области, где представитель военной полиции передает гуманитарную помощь тем жителям, кто так и не выехал из своих домов. А на вопрос сопровождающего о том, что жилье людей грабят, полицейский заявляет, что все это "ложь и вражеские вбросы", никаких фактов мародерства якобы не зафиксировано.

"Что значит нет факта мародерства, а кто вскрыл все дома? Окна бились сами, и машины с прицепами уехали тоже сами", – возмущается Марина Тинькова.

Ездят навестить дом с новым замком

Жители рассказывают, что они приезжают навестить свое жилье и всегда прихватывают с собой новый замок, потому что за несколько дней военные мародеры успевают взломать двери и вынести все, что еще осталось.

"Весь поселок разграблен. Дома, гаражи вскрыты, все, что не смогли украсть, сломали. Через день ездим в Коренево и каждый раз приезжаем с новым замком, т.к. кто-то их постоянно срывает", – пишет Ольга Полянская.

Российские военные на собственной территории ведут себя точно также, как на захваченных украинских территориях.

Люди описывают, что двери взламывают фомками, расстреливают из автоматов. А если не получается, то разбивают окна. Выносят технику, особенно им нравятся телевизоры, а также стиральные и посудомоечные машины, бойлеры. Воруют матрасы, подушки, одеяла, даже норковые шубы. Если в доме уже ничего не осталось, то забирают даже посуду.

Мало того, они после себя оставляют "автографы" в виде человеческих отходов.

"У меня лично в комнате дочери обо***ли матрас, закрыли в машине собаку, которая сдохла. Ср*т и сс*т на кровати детей. Не так обидно было бы, если бы это были ВСУ, обидно, что наши российские солдаты громят и мародерят наши дома", – описывает происходящее Антонина Силкина.

Стоит отметить, что Антонина Силкина, как и большинство тех, кто возмущен действиями российских военных мародеров, ранее активно поддерживала их. До 24 февраля 2022 года она публиковала свои фото в военной пилотке, а потом призывала собирать деньги на покупку обмундирования для россиян.

Украли даже холодильник с мороженым

В Коренево российские военные разнесли даже центральную больницу. Компьютерную технику вырывали с корнем, вытаскивали жесткие диски из блоков, что не могли вынести – раскурочили. Разбросали все документы, сломали столы, стулья, открыли сейфы. Вскрыли даже подвесные потолки и выдернули оттуда шнуры.

В поселке разграблены магазины. Один из владельцев строительного магазина рассказывает, что из товара примерно на пять миллионов рублей осталась мелочь тысяч на 50, все остальное украдено или разбито.

Также умудрились разграбить местную АЗС. Украли все спиртное, напитки, жвачки, сладости, автоаксессуары. Вместе с товаром вынесли даже неработающую кофемашину, исчез холодильник вместе с мороженым.

Грабежи в Курской области начались сразу же, как только там начались военные действия. Под видом защиты местного населения россияне угоняли автомобили, мотоциклы, выносили строительную технику. Российские военные даже умудрились разобрать собственные блиндажи, вынести деревянные полы и продать на местном рынке.

Также они грабили аптеки, продуктовые и даже детские магазины, склад известного в РФ интернет-магазина. Жители жаловались, писали письма Путину, но все без толку.