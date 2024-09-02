Исследователи выяснили, где Путин прячет ядерную ракету 'Буревестник', которой пугает весь мир. Карта

Новую российскую крылатую ракету 9М730 "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall по кодификации НАТО) с ядерным двигателем, вероятно, могут разместить под поселком Чебсара в Вологодской области РФ. Там была обнаружена стройка, примыкающая к хранилищу ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских исследователей: аналитика исследовательской и аналитической организации CNA Декера Эвелета и Джеффри Льюиса из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. Они проанализировали спутниковые снимки, сделанные 26 июля Planet Labs.

Эвелет говорит, что этот объект – это девять горизонтальных стартовых площадок, которые находятся на стадии строительства. Они расположены тремя группами внутри высоких насыпей, чтобы защитить их от атак или предотвратить случайный взрыв в одной из них из-за детонации ракет в других.

Насыпи соединены дорогами с тем, что, по мнению Эвелета, вероятно, является зданиями, где будут обслуживаться ракеты и их компоненты, а также с существующим комплексом из пяти бункеров для хранения ядерных боеголовок.

"Это место предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственной большой стационарной ракетной системой, которую они сейчас разрабатывают, является Skyfall", – отметил аналитик.

Льюис согласился с оценкой Эвелета после просмотра спутниковых изображений. Они, по его словам, указывают на что-то "очень уникальное, совсем другое. И очевидно, мы знаем, что Россия разрабатывает эту ракету с ядерным двигателем".

Эксперты отмечают, что определение предполагаемого места запуска ракеты свидетельствует, что Россия продолжает ее развертывание после серии испытаний в последние годы, которые были омрачены проблемами.

Для Москвы привычной практикой является накопление ядерных боезарядов для ракет наземного базирования вдали от мест запуска, за исключением тем, которые находятся на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах (МБР).

Но размещение "Буревестника" в Вологодской области позволит российским военным накапливать ядерные ракеты в своих бункерах, делая их доступными для быстрого запуска, сказали Льюис и Эвелет.

Ранее, в 2021 и 2023 годах, СМИ писали о том, что Россия может готовить новое испытание своей крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Об этом свидетельствовали спутниковые снимки.

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