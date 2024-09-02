'В ядерной войне невозможно победить': Китай призвал Россию проявлять сдержанность в своих угрозах

В Китае официально отреагировали на агрессивную ядерную риторику страны-террориста России. В Пекине предупредили, что ядерную войну невозможно выиграть.

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Также китайские власти призвали проявлять сдержанность для уменьшения стратегических рисков. Об этом во время брифинга заявила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, сообщает "Укринформ".

Представительницу дипломатического ведомства попросили прокомментировать заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о планах Москвы внести изменения в свою ядерную доктрину, чтобы расширить перечень случаев применения ядерного оружия. Мао Нин заявила, что ядерное оружие нельзя использовать для ведения войны.

"Мы видели это сообщение. Китай неоднократно отмечал, что ядерное оружие нельзя использовать для развязывания ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий", – сказала Мао.

Также она добавила, что в начале 2022 года представители США, Китая, Великобритании, Франции и России выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить ее начала.

"При нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы посредством диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски", – заявила представительница МИД КНР.

Напомним, Китай продолжает расширять свои запасы ядерного оружия быстрее других стран мира. Только в течение 2023 года ядерный арсенал Китая вырос с 410 до 500 боеголовок.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года американский президент Джо Байден одобрил обновленный совершенно секретный стратегический ядерный план США. В нем говорится о необходимости подготовки вооруженных сил Соединенных Штатов к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

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