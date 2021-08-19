Россия готовит испытания ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем – CNN

Россия может готовить новое испытание своей крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" (Skyfall), на что указывают спутниковые снимки. Это оружие, очевидно, было разработано для возможности поражения систем обороны США.

Об этом в четверг, 19 августа, заявил CNN. В распоряжение телеканала попали фотографии, сделанные спутником коммерческой компании Capella Space 16 августа. На снимках – известная стартовая площадка Паньково, расположенная недалеко от Полярного круга.

Эксперты из Института Миддлбери указали, что фото дают "убедительные доказательства подготовки РФ" к испытаниям указанного оружия.

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Исследователь Джеффри Льюис, эксперт по оружию из Института Миддлбери, заявил: использование ядерного двигателя может дать крылатой ракете "неограниченную дальность полета вне зоны американских радаров и перехватчиков ПРО".

"Однако есть существенные вопросы о том, можно ли заставить систему работать успешно, не говоря уже об угрозе, которую тестирование может представлять для окружающей среды и здоровья человека", – добавил он.

Эти риски побудили некоторых экспертов назвать это оружие "летающим Чернобылем", по выражению Льюиса.

Сделанное 16 августа изображение с высоким разрешением показало, что на стартовой площадке россияне построили большое убежище для защиты ракеты и военных от суровой погоды.

Позже это сооружение убрали и на стартовой площадке был обнаружен большой объект – возможно, пусковая установка "Буревестника".

Также на площадке засняли значительное количество других объектов. Предварительно, это транспортные средства и контейнеры.

"Ни один из этих объектов не присутствовал во время последнего оптического изображения места в июне", – отметил Льюис.

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