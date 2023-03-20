"Или выбросить, или детям отдать": сотрудникам Кремля приказали избавиться от iPhone – СМИ
Сотрудникам Кремля до конца марта приказали избавиться от гаджетов американской корпорации Apple. В частности, чиновникам рекомендовано поменять смартфоны iPhone на аппараты других марок и с другой операционной системой.
Более того, в Кремле рассматривают возможность закупки для чиновников "новых безопасных телефонов", чтобы облегчить им отказ от американской техники. Об этом сообщают росСМИ.
В РФ не исключают, что аналогичные рекомендации получат чиновники региональных внутриполитических блоков. В стране-агрессоре считают, что такие меры носят прагматичный характер, чтобы обеспечить информационную безопасность чиновников.
"iPhone – всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", – заявил источник в Кремле.
Источники росСМИ заявили, что требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности. В Кремле считают, что гаджеты американского техногиганта в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.
Один из собеседников также добавляет, что взамен сотрудникам Кремля приказали купить телефоны с операционными системами Android, которая, к слову, разработана американской компанией Google, ее китайскими аналогами или "Авророй", которая является разработкой российской компании "Открытая мобильная платформа".
К слову, государство-террорист называет "Аврору" российской операционной системой, однако на самом деле она является копией другой операционной системы под названием Sailfish. Её на основе MeeGo в 2012 году создали выходцы из Nokia.
Напомним, в России начали продавать уже распакованные и активированные за границей iPhone. Таким образом россияне рассчитывают обойти блокировку Apple. Смартфоны для перепродажи закупают в основном в Турции и ОАЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте 2022 года Apple объявил о прекращении продажи продукции в России. Новые "яблочные" гаджеты в РФ официально не завозят уже год.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!