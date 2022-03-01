Apple прекратила онлайн-продажи своей техники в России

Американская корпораций Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и др.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Спасибо, Тим Кук", – говорится в сообщении.

Федоров ранее призвал генерального директора компании Apple Кука прекратить поставки сервисов и продукции компании на территорию РФ. В том числе заблокировать доступ к Apple Store.

Ранее стало известно, что послы Европейского Союза согласились исключить 7 российских банков из системы SWIFT. По словам официальных лиц, знакомых с решением, ВТБ и "Россия" входят в число банков, которым грозит запрет на использование системы обмена сообщениями. При этом Сбербанк и Газпромбанк в санкционный список не попали.

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Другими финучреждениями, включенными в список ЕС, оказались банк "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ. Об Этом сообщает Bloomberg.