Россиянам продают распакованные и активированные за границей iPhone

В России начали продавать уже распакованные и активированные за границей iPhone. Таким образом россияне рассчитывают обойти блокировку Apple. Устройства уже поступили в магазины.

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iPhone для перепродажи закупают в основном в Турции и ОАЭ, сообщают российские СМИ. Так, активированные iPhone 14 уже обнаружились в продаже в магазинах крупной сети DNS. "Данная модель могла быть активирована до продажи. Товар является новым и не проходил процедуру привязки к аккаунту Apple ID", – говорится в описании гаджета.

При этом, как отмечают эксперты, не активированные устройства завозить в РФ крупными партиями не получается. В таком случае Apple может понять, что гаджет был перепроданы в Россию, и разорвать контракт с иностранным продавцом.

"Товар покупает из США дистрибьютор из Турции, ОАЭ или других, импортирует к себе в страну, а затем перепродает в Россию... Девайсы сообщают, откуда устройство активируется. Так Apple может понять, кто перепродал смартфон в РФ и разорвать контракт с этой компанией", – объяснили специалисты.

А вот если устройство прошло процедуру активации за рубежом, "его дальнейшая судьба не так интересна Apple", считают эксперты. По их словам, количество таких девайсов в РФ будет только расти.

Ранее США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже $300, если они минимум на четверть состоят из американских компонентов. Под это ограничение как раз попадают устройства Apple.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте 2022 года Apple объявил о прекращении продажи продукции в России. Новые "яблочные" гаджеты в РФ официально не завозят уже почти год.

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