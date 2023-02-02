Лавров заявил, что Молдова может стать 'следующей Украиной', и обвинил Запад

В России, которая увязла в "блицкриге" против Украины уже на год, намекнули, какая еще страна может стать мишенью для российской агрессии. На роль "следующей Украины" там назначили Республику Молдова.

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Об этом в интервью российскому топ-пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. У главного российского "дипломата" возникли претензии к президенту Молдовы Мае Санду и "недемократичности" прихода к власти проевропейского правительства в этой стране.

В ходе интервью Киселев задал Лаврову вопрос, какую страну, по мнению последнего, Запад "присмотрел, как следующий инструмент в антироссийской политике".

"Какая из стран может тоже пойти по этому пути - Киргизия, Казахстан – вокруг России?" - "подсказал" Лаврову варианты ответа любитель "ядерного пепла" из российского телевизора.

Однако Лавров намекнул, что Россия была бы не прочь после Украины начать вторжение в Молдову.

"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего, потому, что смогли поставить специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая ну просто рвется, сама рвется в НАТО", – заявил большой знаток демократических процессов Лавров.

Президент Молдовы Мая Санду, кроме желания защитить свою страну, часть которой уже оккупирована Россией, "не угодила" Лаврову также тем, что кроме молдовского имеет также румынский паспорт.

"Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, несколько месяцев назад Лавров уже угрожал официальному Кишиневу из-за своего вооруженного анклава в Приднестровье. Глава МИД РФ заговорил о правах русскоязычных в Молдове и пообещал "защитить" и их.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы и Приднестровья не пострадали никоим образом. Не будем также забывать, что кроме Приднестровья в Молдове есть Гагаузия, которая также претендует на особый статус и уже имеет определенные элементы этого особого статуса", – сказал тогда Лавров.

Также сообщалось, что глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что его государство ждет победы Украины, чтобы "мирно урегулировать приднестровский конфликт". Власти страны считают, что после победы Украины Кишинев сможет добиться вывода из Приднестровья войск России.

При этом директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия намерена вторгнуться в страну. Произойти это может уже в 2023 году.

По его словам, дальнейший ход ситуации будет зависеть от войны в Украине. Он добавил, что анализируются несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы.