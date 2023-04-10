'Хотели взять нас голыми руками': патриарх РПЦ Кирилл попытался обосновать войну РФ против Украины и вспомнил о 'христианских ценностях'

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий полномасштабную войну РФ против Украины, попытался обосновать российское вторжение. Он в очередной раз обвинил в этом Запад, заявив, что причиной войны в Украине стало якобы отсутствие общих ценностей.

Видео дня

Такое заявление Кирилл сделал, выступая после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 9 апреля. Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию", – сказал патриарх РПЦ.

Стоит отметить, ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Российская православная церковь (РПЦ) несет общую с Кремлем ответственность за войну в Украине. Но он готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.

Напомним, патриарх Кирилл недавно назначил клирика Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Димитрия Василенкова, главным военным священником духовенства, ответственным за духовное направление военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников других силовых структур, находящихся в зоне "специальной операции". Кроме того, протоиерей Василенков назначен исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Кирилл обратился с просьбой к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Он хотел, чтобы Запад защитил монахов УПЦ МП и воспрепятствовал изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры.