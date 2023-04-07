Гундяев назначил 'главного попа' войны в Украине: воевал в Чечне и Южной Осетии. Фото

Патриарх Кирилл недавно назначил клирика Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Димитрия Василенкова, главным военным священником духовенства, ответственным за духовное направление военнослужащих Вооруженных Сил России и сотрудников других силовых структур, находящихся в зоне "специальной операции". Кроме того, протоиерей Василенков назначен исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Источники не заявляют, находится ли протоиерей Димитрий Василенков в данный момент на оккупированной территории Украины. Однако известно, что он ранее участвовал в военных конфликтах, таких как война в Южной Осетии в 2008 году и война в Чечне.

"Отец Димитрий участвовал в военной операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, а также в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Всего с 2006 года по настоящее время он совершил более 20 командировок в зону ведения активных боевых действий. За это время крестил более 900 военнослужащих и сотрудников различных силовых структур. 29 июня 2009 года во время одной из командировок отец Димитрий в бою был ранен. Награждён орденом Мужества и другими ведомственными и общественными наградами", – говорится в сообщении.

Важно отметить, что патриарх Кирилл регулярно выступает с обоснованием военных действий России против Украины, а также призывает священников и верующих прилагать молитвы за здоровье президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Российская православная церковь (РПЦ) несет общую с Кремлем ответственность за войну в Украине. Но он готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.