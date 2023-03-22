Вселенский патриарх заявил, что РПЦ несет общую с Кремлем ответственность за войну в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Российская православная церковь (РПЦ) несет общую с Кремлем ответственность за войну в Украине. Но он готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Заявления Варфоломея – это упрек российскому патриарху Кириллу, чье благословение вторжения Москвы в Украину раскололо всемирную Православную церковь.

Варфоломей, который в 2019 году разозлил Москву, признав недавно созданную Православную церковь Украины, заявил, что российские власти используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".

"Церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделяли ответственность за последующие преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", – заявил он.

"Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах сопротивления и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и теологически узаконивать преступное поведение", – сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх располагается в Стамбуле и считается "первым среди равных" в Православной церкви, у которой около 260 миллионов последователей по всему миру, около 100 миллионов из них – в России.

"Церковь-мать Константинополя снова готова помочь своим чадам в Украине и России, как она делала это неоднократно в прошлом", – сказал патриарх.

"Наш общий христианский долг – использовать силу диалога, чтобы вернуть наших русских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей", – добавил он, подчеркнув необходимость "духовного возрождения" как в России, так и в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) заявил, что поражение России будет означать конец света. Он попытался напугать последствиями, которые якобы затронут все человечество.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее патриарх Кирилл призывал к "духовной мобилизации" для примирения РФ и Украины и не раз поддерживал войну в Украине.