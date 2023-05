Россия продолжает вербовать на войну зэков: у многих 'мобиков' ВИЧ и гепатит

Российские власти продолжают вербовать на войну против Украины заключенных для усиления своих усилий по мобилизации. Также в стране-агрессоре не прекращается работа по формированию так называемых добровольческих отрядов.

Примечательно, что в ряды "мобиков" берут зэков с букетом различных инфекционных заболеваний. Мобилизационные "старания" россиян оценил американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики отметили, что о вербовке заключенных в российских колониях пишут и росСМИ. Так, оппозиционное издание "Новости мобилизации" со ссылкой на правозащитную организацию "Гулагу.нет" заявило, что 8 и 9 мая минобороны РФ набрало в ряды путинского войска несколько сотен потенциальных наемников.

Речь идет о 400 заключенных прикамских исправительных колоний Пермского края РФ, в том числе больных ВИЧ и гепатитом.

По данным российского издания "Медиазона", с 1 декабря 2022 года на войне в Украине было ликвидировано якобы лишь 10 230 российских военнослужащих, среди которых 3953 – именно осужденные.

Издание BBC написало, что цифры будут гораздо больше. Ведь с начала вторжения войск РФ в Украину большинство российских зэков уже служило в составе марионеточных сил "Л/ДНР".

Параллельно, говорится в сводке ISW, в России продолжают создавать "добровольческие" отряды для поддержки усилий по мобилизации. По данным Генштаба ВСУ, в составе российских оккупационных войск формируется отдельная мотострелковая бригада Южного военного округа в Ставропольском крае.

Украинский Генштаб отметил, что контрактники бригады мотивированы зарабатыванием денег, однако мало их них желают участвовать непосредственно в боевых действиях.

Ранее активный сторонник путинской войны, чеченский лидер Рамзан Кадыров признал, что каждую неделю из Чечни воевать против Украины отправляются "добровольцы", якобы проходящие подготовку в Гудермесском университете специального назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках мобилизации в РФ началась новая "охота" на россиян – контракт на службу в оккупационной армии заставляют подписывать и принудительно, и обманом. Будущих наемников убеждают, что они должны захватить всю Украину.

