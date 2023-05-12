В России на войну против Украины хотят бросать сирот: заманивать на фронт собираются получением жилья

В России взялись вербовать на войну против Украины сирот. Молодых россиян, не имеющих семей, заманивают обещаниями выделить им жилье.

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Такой законопроект внес на рассмотрение местных депутатов губернатор Приморского края РФ. Согласно его предложению, уже в мае депутаты могут отменить для детей-сирот возрастной ценз на получение жилья по достижению 23 лет, а также упразднить обязательную ранее оценку их готовности к самостоятельной жизни, если они отправятся воевать в Украину.

Так, глава Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик похвастался тем, что в этом российском регионе начали совершать практические шаги для вербовки детей-сирот на войну против Украины.

"Важный законопроект внесён губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в ЗакСобрание. Он расширяет меры поддержки участников специальной военной операции. Тем из них, кто относится к категории детей-сирот и подлежит обеспечению жильем, предоставляется приоритет в получении сертификата на приобретение квартиры в собственность. При этом предложено не предъявлять участникам СВО из категории детей-сирот требования о достижении ими возраста 23 лет и не проводить оценку их адаптации к самостоятельной жизни", – рассказал он.

При этом бросить сирот в мясорубку войны в Приморском крае РФ, похоже, очень торопятся.

"Учитывая социальную значимость законопроекта, он будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан и вынесен на рассмотрение краевого парламента в мае сразу в трех чтениях", – выдал Ролик.

Уже традиционно людоедскую политику по отправке на фронт в Украину социально незащищенных категорий населения попытались прикрыть "благими намерениями".

"Поддержка участников СВО является сегодня в Приморье приоритетным направлением в работе органов власти всех уровней", – заявил председатель Законодательного собрания Приморского края.

Напомним, ранее стало известно, что в России начались новые "облавы" для отправки на войну. О том, что мобилизация бурятских мужчин идет непрерывно, сообщилибурятские правозащитницы Александра Гармажапова и Надежда Низовкина.

Отправляют сразу на войну в Украине, на самые горячие участки фронта. "В наш юридический отдел обращались с запросом: "Знакомый под Угледаром, мобилизовали две недели назад и обманом заставили подписать контракт на год. Хочет расторгнуть и просит помощи. Там нет интернета", – процитировала обращение Гармажапова.

По словам Низовкиной, военкоматы при мобилизации теперь не берут в расчет ни количество детей, ни состояние здоровья "претендента". Гребут всех. Причем, судя по словам военкомов, это надолго, они озвучивают "грозные" планы захватить всю Украину – аж до Польши.