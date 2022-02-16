Горящие 'Буки', 'надувные' истребители и 'утонувшие' в грязи танки: топ главных конфузов армии РФ. Видео

Россия, особенно на фоне усиления агрессии против Украины, часто выхвалялась мощью своих вооруженных сил. Минобороны страны-агрессора публиковало кадры военной техники, "успешно выполняющей" задачи на учениях, а тем временем в сети появлялись те, которые рушили этот образ ВС РФ.

По дороге на военные тренировки или в ходе парадов российские танки застревали в грязи, зенитно-ракетные комплексы горели, а ракеты падали на тех, кто их запускал. OBOZREVATEL собрал топ главных конфузов армии России (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Российская военная техника периодически давала сбои в разные года. Например, в апреле 2015 года произошел неудачный учебный запуск ракеты военнослужащими. На появившихся в сети кадрах видно, как она поднялась на высоту около ста метров, на мгновение зависла в воздухе, а потом упала обратно на стартовую позицию. Неизвестно, обошлось ли это ЧП без пострадавших.

Видео дня

В тому же году на параде к 9 мая в Чите зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" загорелся, проезжая в колонне мимо зрителей, которые увлеченно наблюдали за действием.

А в июле "косяком" отметился Военно-морской флот РФ на мероприятии по случаю свого профессионального праздника. Во время показательного выстрела в Севастополе у одного из кораблей ракета просто развалилась на части, а еще несколько – "нырнули" в море. В ходе инцидента никто не пострадал.

Все эти конфузы российской армии в одном ролике за две минуты тогда OBOZREVATEL TV публиковал на YouTube.

"Несмотря на заверения Кремля в "величии и мощи" армии, российские самолеты все чаще летают только вниз, танки предательски переворачиваются, а ракеты предпочитают нырять в воду", – отмечалось в описании к видео.

Летом 2021 года Министерство обороны РФ заявило о намерении потратить почти 50 млн рублей (около $700 тыс.) на надувную военную технику для "дезориентации противника и создания ложных целей".

Речь шла о госзакупке макетов танка Т-72, истребителя Су-27, перехватчика МиГ-31, ракетного комплекса "Искандер-М" и ЗРК "Бук". Осуществить ее намеривались до 10 ноября 2021 года.

По данным компании-производителя, учувствовавшего в тендере, пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой, который имитирует образцы военной техники. Каждый такой муляж содержит тепловые и радиолокационные имитаторы, масса одного макета составляет от 30 до 100 кг.

В мае 2021 года солдат российской армии потерял сапог во время марша, посвященного военному параду в Москве.

В январе 2022-го, когда западные СМИ во всю публиковали статьи о "дате вторжения РФ в Украину", в сети распространились забавные кадры с российскими военнослужащими и танками.

На одном видео, снятом, вероятно, в военном лагере, солдаты ходили по сплошному болоту. Тем временем в грязи "утонуло" более десятка танков.

Сами россияне начали троллить руководство РФ, говоря, что в таких условиях воевать "или уже поздно, или еще рано".

Не обошлось в РФ без казусов и во время якобы отвода части войск, участвовавших в учениях вблизи украинских границ. Офицер ВСУ Анатолий Штефан поделился в Twitter кадрами, как российские военные в Белгородской области пытались вытащить перевернувшуюся в снежном сугробе самоходную гаубицу "Мста-С".

Как сообщал OBOZREVATEL, комментатор на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине потроллила главу России Владимира Путина. При выходе украинской сборной она заявила, что за российским лидером наблюдает весь мир из-за взимания РФ войск к границам Украины.