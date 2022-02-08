В сети обнародовали видео, снятое судя по всему в одном из лагерей российских военных. На нем солдаты идут по сплошному болоту.

Кадры в Facebook обнародовал российский блогер Анатолий Несмиян, который был известен своей антиукраинской позицией. Он потроллил российское руководство, отметив, что в таких условиях воевать или уже поздно, или еще рано (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

По словам Несмияна, лагерь военных расположен в Ростовской области. Он добавил, что похожая ситуация во всем регионе.

"Воевать в таких условиях или уже сильно поздно, или еще очень рано. Так что Кремль со своим дранг нах вестом ("натиск на восток") уже явно опоздал", – подчеркнул блогер.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, 18+

Напомним, что во мае 2021 года российский солдат потерял сапог во время марша, посвященного военному параду в Москве.

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