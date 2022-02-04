"Наблюдает весь мир": Путина потроллили на открытии ОИ-2022 из-за войск РФ у границ Украины

Комментатор на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине потроллила президента России Владимира Путина. Во время выхода украинской сборной она заявила, что за российским лидером наблюдает весь мир из-за стягивания РФ войск к границам нашей страны.

Соответствующую реплику можно было услышать в трансляции церемонии открытия на канале NBC. Диктор напомнила, что США собираются ввести санкции в случае российской эскалации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир. Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трех сторон Украины. Американские власти угрожают санкциями, если Россия что-то предпримет", – сказала диктор на церемонии.

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Кроме того, в NBC News отметили, что Путин находится в Пекине, чтобы продемонстрировать единство с Китаем на фоне противостояния Москвы с Западом из-за Украины. Два лидера встретились перед церемонией открытия в пятницу, выпустив совместное заявление, в котором они заявили о своем неприятии любого расширения НАТО.

При этом издание подчеркнуло, что игры проходят в то время, когда Россия и Китай становятся все более конфронтационными по отношению к Западу.

"Все глаза будут прикованы к России, чтобы увидеть, решит ли она воспользоваться началом Олимпийских игр и отвлечением внимания всего мира, чтобы вторгнуться в Украину, как так было в 2008 году, когда она вторглась в бывшую советскую республику Грузию", – сказано в материале.

Отметим, что сам Путин во время выхода сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады уснул. На кадрах видно, как лидер страны-агрессора, сидя на трибунах закрыл глаза, но очнулся, когда комментатор начал говорить в микрофон.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на большое скопление военной техники у границ Украины, стратегия запугивания Российской Федерации не работает. При этом он отметил, что страна продолжает готовиться к любому сценарию развития событий.