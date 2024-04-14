Города уходят под воду под звуки сирены: в сети показали 'кару небесную' в России. Фото и видео

В России после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области продолжают уходить под воду населенные пункты. Потоп добрался до Кургана: за ночь уровень воды в реке Тобол поднялся на более полуметра и вода прибывает все быстрее.

С самого утра 14 апреля в Кургане воют сирены: местные власти призывают жителей немедленно эвакуироваться – причем делать это россиянам придется самостоятельно. Фото и видео из Кургана и области появились в сети.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков утром 14 апреля "порадовал" курганцев сообщением о том, что за ночь уровень воды в реке Тобол поднялся на 54 см, достигнув почти 5 м. При повышении уровня воды до 6 м прогнозируется подтопление правого и нижней части левого берега реки.

При этом, отметил Шумков, к утру темпы прибытия воды увеличились.

"Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город", – заявил Шумков.

Губернатор призвал горожан "уходить немедленно". В городе с утра воет сирена.

При этом организованной эвакуации местные власти для жителей не обеспечили. Вся "помощь" заключается в том, что "электроэнергия и газ будут вынужденно отключаться на превентив во избежание несчастных случаев и аварий", а в Кургане, вода к которому подбирается все ближе, "подготовлены несколько приютов для ваших домашних животных, создано несколько парковок для автомобилей, развернуто несколько десятков пунктов временного размещения".

Также в местных пабликах обнародована карта з зонами подтопления. Зеленым на ней обозначены районы, которые затопит после того, как уровень воды достигнет 6,74 м, желтым – те, что уйдут под воду при 8,31 м, красным – после 9,25 м и синим – при без малого 11 м.

Напомним, об угрозе затопления Кургана стало известно накануне, 13 апреля. Именно в этом городе расположен единственный завод по изготовлению БМП.

Шумков накануне заявлял, что паводок приближается к селу Бараба в 30 км от Кургана, он движется со скоростью 15-20 км в сутки. "Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться", – обращался тогда еще к жителям области он.