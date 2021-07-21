25 июля в Санкт-Петербурге состоится главный военно-морской парад ко дню ВМФ, хотя город в частности и страна в целом полыхают от коронавируса. По данным ВОЗ, Россия вышла на третье место в мире по суточной смертности, на четвёртое место по общему числу инфицированных и шестое смертельных исходов с начала пандемии. И это только по официальным данным, а в реальности эпидемиологическая обстановка катастрофическая.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-морской парад в Петербурге будет самым масштабным и зрелищным. "Пятый по счёту в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ", — сказал он. По его словам, планируется проход 54 кораблей, в небе пролетят 48 самолётов и вертолётов. К мероприятию привлекут более 4 тысяч военнослужащих.

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Как пишут российские СМИ, парад будет состоять из трёх частей: корабельной, авиационной и исторической. По городу установят большие экраны, на которых можно будет смотреть прямую трансляцию мероприятия. На берегу будет играть военный оркестр и маршем шагать ученики морских училищ. После окончания торжественной части парада некоторые корабли, по традиции, откроют двери для бесплатного посещения, однако, чтобы попасть на судна, придётся отстоять немалую очередь.

Во время подготовки военно-морской парад в Петербурге не вылезал из скандалов. К примеру, 13 июля, на Университетской набережной к кораблю прибило утопленника. 18 июля житель Свердловской набережной заснял из окна, как на Неве ветер столкнул два боевых корабля. "Их развернуло — и один зацепил другой, — говорит автор ролика, который он тут же выложил в свой аккаунт в „ТикТок“. — В итоге они расцепились. До сих пор там стоят, но уже на трёх якорях каждый". Однако на запрос петербургского издания "Фонтанка" в пресс-службе ВМФ РФ ответили в духе "ихтамнет". "Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и на Смольнинском рейде. Во время порывов ветра корабли, находящиеся на Смольнинском рейде, отработали манёвр безопасного отхода от утверждённых мест стоянки. Никаких столкновений и даже касаний не было", — заявили в военном ведомстве.

А несколькими днями ранее, 16 июля, "Новая газета" опубликовала материал "Ваше место — у парада". Обозреватель, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский написал, что "торжества военно-морского флота и личную ярмарку тщеславия Сергея Шойгу в Петербурге нужно срочно отменять, иначе город накроет волной смертей от ковида". По его словам, "25 июля в Петербурге запланирован „самый масштабный и самый зрелищный по сравнению с предыдущими“ военно-морской парад", и "когда слышишь такие известия, начинает казаться, что министр обороны (и он же — первый номер в федеральном списке „Единой России“ на думских выборах) живёт в каком-то параллельном мире", "где нет эпидемии коронавируса, где нет переполненных больниц и очередей из скорых, где больных не размещают в коридорах и на стульях (в ожидании свободной койки) и где социальные сети каждый день не приносят известия о все новых и новых заболевших и умерших, порой напоминая мартиролог".

"Какой парад в такой ситуации — в здравом уме и ясной памяти? В Петербурге уже полтора месяца налицо „третья волна“ коронавируса, вчистую „прохлопанная“ городской администрацией, заботившейся о благостной картинке во время экономического форума, Евро-2020 и „Алых парусов“. За это время заболеваемость выросла примерно в 2,5 раза — с 800 до двух тысяч человек в день. <...> А теперь представьте себе, что будет происходить во время военно-морского парада, когда множество оставшихся в городе на лето детей будут тянуть родителей за руку посмотреть на корабли. Когда в достаточно тёплую погоду набережные Невы будут заполнены десятками (и то и больше) тысяч людей, и вряд ли многие из них будут использовать маски (и никакая полиция это не проконтролирует)", — сокрушается автор.

Россия полыхает от коронавируса, и, в частности, Санкт-Петербург входит в пятёрку регионов-лидеров по числу новых случаев и летальных исходов — 507 507 инфицированных и, соответственно, 18 424 умерших с начала пандемии. И это, заметьте, по официальным данным, которые могут отличаться минимум в пять раз от реальных. Во вторник, 20 июля, издания "Медуза", "Холод" и "Медиазона" опубликовали совместное расследование о том, что, раздавая QR-коды, Минцифры РФ случайно рассекретило масштабы эпидемии ковида в России. Журналисты пришли к выводу, что реальные данные в пять раз выше официальных — речь идёт о 29 млн больных (19,8% населения). Если это так, то "показатель 29 миллионов заболевших вывел бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса", а "в пересчёте на миллион жителей страна поднялась бы с 85-го места на первое, опередив даже небольшие государства Андорру и Сейшелы".

В подтверждение этой теории говорит тот факт, что, к примеру, петербургский крематорий не успевает сжигать покойников. 9 июля "Фонтанка" опубликовала материал о том, что "в петербургском крематории снова „гробовой“ завал". "Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объёмы", — пишет петербургское издание.

Журналисты ссылаются на экс-работника крематория, поддерживающего связь с бывшими коллегами. "Только вчера было 600 [гробов], сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и нековидные. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина — антисанитария, насекомые", — рассказал он. По его словам, "большую часть гробовых ящиков не увидеть ни стороннему человеку, ни основной части сотрудников", поэтому трудно оценить масштабы эпидемиологической катастрофы. Осенью прошлого года "Фонтанка" опубликовала "фотографии книги учёта, из которых следовало, сколько на самом деле было „ковидных“ кремаций ежедневно, а также фотографии похожего „гробового“ завала, после чего в крематории возле помещений, которые не надо бы снимать, поставили охрану".

Военно-морской парад в Петербурге состоится при любой "эпидемиологической погоде" — российские власти не откажутся от этой ярмарки тщеславия. Петербуржцам остаётся разве что уповать на мощи адмирала Ушакова, канонизированного в 2001 году, которые Шойгу привёз на военно-морской парад. Правда, когда в прошлом году их возили на катере перед боевыми кораблями, это не сильно помогло — в 2020 году население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч.

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