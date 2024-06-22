Горело три дня: опубликованы спутниковые фото нефтебазы в российском Азове после атаки
Пожар на нефтебазе в российском Азове Ростовской области продолжался более трех дней. В конце концов днем в пятницу, 21 июня, его смогли потушить, однако последствия этой атаки БПЛА, которая и привела к возгоранию, оказались серьезными.
На спутниковых снимках видно, что за эти три дня выгорела половина нефтебазы. Соответствующие кадры опубликовал Джордж Баррос, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны (ISW), на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что на спутниковых снимках зафиксирована российская нефтебаза с 14 по 21 июня.
"Полностью выгорела половина нефтебазы – три резервуара из шести. Остальные резервуары вряд ли будут использоваться в ближайшее время – из-за повышения температуры топливо в них все равно пришло в негодность, а инфраструктуре нефтебазы потребуется время на восстановление", – считает военный обозреватель Игаль Левин.
Напомним, ночью 18 июня беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Местные жители слышали взрывы, вспыхнул мощный пожар.
Пламя из-за сильного ветра перекинулось на другие резервуары, поэтому потушить его не удавалось. По состоянию на вечер 19 июня борьба с пожаром продолжалась уже второй день.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важнейшие цели на территории страны-агрессора России. Среди них состав горюче-смазочных материалов в Тамбовской области и нефтебаза "Энемская" в Адыгее.
Кроме этого, защитники отправили "хлопок" еще на ряд НПЗ, в место хранения "Шахедов", а также РЛС и РЭБ оккупантов под Брянском и в Крыму.
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