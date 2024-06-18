Под ударом было нефтехранилище: в РФ пожаловались на атаку БПЛА в Ростовской области

В стране-агрессоре России в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА. На этот раз взрывы было слышно в городе Азов в Ростовской области – там зафиксирован прилет по нефтехранилищу.

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Информацию подтвердил губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев. По его словам, беспилотники якобы атаковали резервуары с нефтепродуктами.

В атаке представитель оккупантов традиционно обвинил Силы обороны Украины. В сети показали фото и видео с места прилета по нефтехранилищу в Азове – на них видно сильный пожар.

Как заявил Голубев, по предварительным данным, жертв нет. На месте работают оперативные службы.

Российские пропагандистские издания писали, что перед возгоранием нефтеобъекта местные жители слышали пять взрывов.

Позже в сети появилось видео с моментом попадания БПЛА по резервуарам с нефтепродуктами в российском Азове.

Напомним, что в апреле 2024 года в Азове взорвали трубопровод, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории Азовского морского порта.

Это вызвало проблемы у оккупантов с транспортировкой нефти. В ГУР МО подчеркнули, что объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 июня жители Липецка сообщили об атаке дронов и стрельбе. В соцсетях появилась информация о взрывах и дыме над тракторным заводом и металлургическим комбинатом.

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