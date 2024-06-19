Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ не могут потушить второй день. Фото и видео

В городе Азов Ростовской области РФ уже второй день горит нефтебаза, которую ночью 18 июня атаковали дроны. Ликвидировать возгорание россиянам пока не удается.

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Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев. "К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА", – написал он.

По словам Голубева, на нефтебазе в среду, 19 июня, в 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара.

"Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара", – заверил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 июня беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Местные жители слышали взрывы, вспыхнул мощный пожар.

Пламя из-за сильного ветра перекинулось на другие резервуары, поэтому потушить его не удавалось.

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