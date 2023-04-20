ФСБ засекла московских полицейских на сливе оккупантов украинцам: в России разразился скандал

В России разразился новый скандал: сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводят обыски в московской полиции из-за участия правоохранителей в сливе данных российских силовиков. Причем "заказчиками" якобы были граждане Украины.

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Погубила жадность

ФСБ внезапно выяснила, что сотрудники российской полиции занимаются в Darknet платными "пробивами" и якобы выполняют заказы для граждан Украины, сливая им сведения в том числе о российских оккупантах – причем довольно "влиятельных".

Торговлю чувствительной информацией засекли в марте, подозрения вскоре пали на сотрудников московского УВД. Как рассказали BAZA несколько источников, полицейские занимались платными "пробивами" для клиентов из интернета – и этим "воспользовались граждане Украины, которые регулярно оформляли заказы на сведения о силовиках, судьях и прочих спецсубъектах".

Выяснилось, что сотрудники спецслужбы страны-агрессора сделали "контрольную закупку": заказали на одном из форумов в Darknet услугу – пробить по базам нескольких прокуроров – и очень быстро получили результат.

Darknet ("теневая Сеть") – сегмент интернета, который не индексируется поисковиками и доступен только через специализированные браузеры. Основные ресурсы в Даркнете – всевозможные магазины, форумы с нелегальной информацией и другие сайты, к которым могли бы возникнуть претензии в обычном интернете.

В теневом сегменте продают базы данных, берут заказы на взлом аккаунтов и проведение кибератак, торгуют наркотиками, оружием и порнографией. Расцвета этот черный рынок достиг благодаря использованию криптовалют, отследить транзакции по которым довольно сложно.

Интересно, что сами "пробивщики" обвиняют во всем Алексея Навального и известного журналиста-расследователя Христо Грозева. Якобы именно они своими расследованиями пару лет назад "спалили всю тему" – тогда же и начались "первые чистки, посадки и проблемы". Сейчас же это "приняло всеобщие масштабы" из-за войны в Украине.

Сегодня, после шумихи, в Darknet резко снизилось количество предложений на "пробивы" людей по базам российского МВД, а из Telegram стали массово пропадать аккаунты людей, которые этим занимались. Правда, вряд ли это надолго.

"Пробив персоналки" – довольно популярная услуга среди россиян, однако в большинстве случаев это делают через знакомых. Но в Darknet можно сохранить анонимность и избежать "кидка": переводишь деньги сначала гаранту (посреднику) – в случае, если ты получил, что хотел, то гарант отправляет средства исполнителю.

Пробить можно любые данные: будь то судимость, перелеты, пересечение границ и другие данные из базы МВД РФ. На этом и решили заработать сотрудники московского УВД, причем они еще и распределяли заказы по разным районам и другим округам – а их коллеги не подозревали, в чем участвуют. Как говорится, погубила жадность и потеря осторожности.

Когда ФСБшники вскрыли схему, то в полиции начались "чистки": в двух отделениях задержаны минимум шестеро сотрудников, несколько руководителей уже написали заявления на увольнение. Но судя, по всему, этим не закончится. И вот почему.

Пыль в глаза

По данным РБК, московские полицейские не "просто" пробивали данные, но и дали доступ неизвестным (якобы украинцам) для входа в информационные системы, откуда скачивались данные.

Что это означает? Находясь где угодно можно в любой момент выяснить интересующую информацию о ком угодно. Правда, по словам собеседника OBOZREVATEL в разведке, "скорее всего большой массив данных из России уже давно в распоряжении украинцев".

"Что касается конкретного случая о "зачистке" в Москве, то похоже, что ФСБ просто набивает себе цену, добавляет значимости раскрытому делу. Это как с задержаниями на оккупированной территории "диверсантов" и кучей "обнаруженных" тайников со взрывчаткой и оружием. Просто пыль в глаза", – убежден офицер.

В любом случае ясно одно: российским "правоохранителям" в принципе все равно, кому продавать информацию – в том числе и о родных Z-оккупантах. А это не может не радовать, потому что они должны ответить за все свои преступления.