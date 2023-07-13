Фейгин: в России начался гражданский конфликт элит, нужна последняя 'гирька', чтоб режим рухнул. Интервью

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что путинская Россия оказалась на грани гражданской войны. Главным триггером для этого может послужить проигрыш в войне против Украины. Эта война с "зарвавшейся колонией" не стала легкой прогулкой, и теперь перед режимом и самим инициатором этой авантюры – президентом РФ Владимиром Путиным – ставят неприятные вопросы: кто виноват, что делать и где деньги?

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Сегодня гражданский конфликт начался в российских элитах, ведь путинская война финансируется не за счет "каких-то мифических денег", а за счет ограбления россиян и "перераспределения средств" олигархов. Для того, чтобы в РФ началась гражданская война, есть два условия: недовольная армия и недовольные национальные автономии. Чтобы глобальный процесс был запущен, необходима лишь "последняя гирька". Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что после неудачной попытки госпереворота с участием ЧВК "Вагнер" Россия оказалась на грани гражданской войны. Согласны ли вы с такими оценками? Действительно ли это возможно по тем или иным причинам? То ли за счет того, что российские олигархи начнут поддерживать какие-то движения, то ли за счет неудач в войне в Украине.

– Второй вариант как триггер куда важнее. Поражение в войне является предпосылкой для гражданского конфликта внутри страны. Во всяком случае, такое знавала русская история. Мы видели, как это происходило в конце 1910-х – начале 1920-х годов, когда отчасти поражение в Первой мировой войне, подписание капитулянтского Брестского мира и приход к власти большевиков на волне событий 1917 года привел к гражданской войне.

Это историческая предпосылка, которая свидетельствует о том, что любая великоросская постимперия тяжело переживает поражение в войне, да еще и, как считалось, с заранее слабым врагом. Они думали, что вся эта война будет веселой прогулкой. По поводу Первой мировой войны были такие же настроения, как сейчас – что Антанта, в которую входила Россия, разгромит Германию очень-очень быстро, буквально за недели. Точно так же решили расправиться с "зарвавшейся колонией" - Украиной, как это было принято считать в Кремле.

Близость поражения порождает этот конфликт. И тут стандартные русские вопросы – кто виноват и что делать. И третий – сколько это стоит. Он тоже отчасти примыкает к этой истории.

Сейчас все построено на том, кто виноват и почему это произошло. Этот гражданский конфликт пока происходит внутри элиты, потому что общественных проявлений мы не видим. Очаги сопротивления, обширное подполье, какие-то народы захотели отделиться – этого пока нет. Но внутри элит раскол идет. Как иначе трактовать выступление Пригожина?

Понятно, что под внешними разговорами о "марше справедливости" таятся именно вопросы: кто виноват и сколько это стоит, где деньги. Тем не менее, это выражение безусловного недовольства результатами войны, потому что элитами в жертву издержки принесены, но результат не получен.

В чем этот результат? Если бы взяли Киев за три дня – страну обложили бы санкциями, но хотя бы отрезали кусок европейского государства размером больше Франции. Но раз вы этого не достигли, ради чего все это? Зачем это продолжать? Потому что шансов отыграть все вообще нет никаких. А если речь идет о том, чтобы удержать захваченные к этому моменту территории, 18%, то эта цель тоже выглядит призрачной, потому что для этого надо, чтобы Украина прекратила сопротивляться. А она не прекращает. И эти вопросы мучают.

В таких случаях ты либо ищешь компромисс, либо изыскиваешь новые ресурсы для того, чтобы достичь своей цели. Вопрос, какие. В чем будет искать ресурсы Москва? По-моему, кроме внутренних ресурсов – ограбления собственной элиты – у нее других возможностей нет. Вести войну бесконечно? То, что война ведется на какие-то мифические деньги, получаемые откуда-то – это сказки для дураков. Она ведется, в том числе, за счет ограбления и перераспределения средств от тех, кто может их заплатить, к тем, кто может их потратить.

И это вызывает еще большее сопротивление внутри элит. Мы слышали все эти слитые разговоры. Настроения для гражданской войны есть. Но готовности мы толком не видим. Даже этот дурак Пригожин не довел до конца ни до чего. Двинуться, сбить самолет и несколько вертолетов – это не гражданская война.

Парадокс состоит в том, что все-таки для того, чтобы гражданский конфликт развернулся, надо задействовать население. Каким образом? Нужно, чтобы то население, которое сейчас находится на фронте, кого призывали, потребовало прекращения войны, дезертирствовало, требовало сатисфакции за понесенные потери, увечья, материальные издержки и так далее. То есть первое – недовольные солдатские массы.

Второе – национальные республики. Они должны проявить себя и сказать: знаете что, вы продолжайте воевать, а мы отчаливаем от этой истории. Это очень важно, потому что 80% населения России – это представители титульной культуры, как бы русские, а 20% – это национальные окраины. Северные Кавказ, Татарстан, Башкортостан и так далее. Плюс некоторые русские территории физически выгорели. Например, Калининград – он какой? Да, это не национальная отдельная общность, но она и географически отдельно. Есть и другие схожие регионы, которые находятся в непростом геополитическом положении, например, Карелия.

То есть второй фактор – это национальное самосознание и центробежные силы в национальных элитах автономий.

И третье – это недовольство. Оно, конечно, стимулируется сверху. Например, есть олигарх, у него заводы, сотни тысяч работающих людей. Как вы считаете, он может создать ситуацию, при которой эти люди вывалят на улицу, перекроют магистрали, сядут на рельсы, захватят администрации? Конечно, может. Не выплатил зарплату – я вас уверяю, они все попрут.

Стабильность общества во многом держится и на этих ключевых фигурах, которые могут создать напряжение в чувствительных отраслях, которое выльется в забастовки, протесты и все что угодно. Нарушить эту стабильную коммуникацию между работодателем и работником вполне возможно.

Какая предпосылка будет к этому? Если внутри самого верхнего эшелона власти это произойдет. "Давайте прекратим войну" – "нет, мы не будем прекращать" – "а зачем нам воевать дальше?" Вот этот диалог в конечном итоге может привести к тому, о чем говорит Буданов.

Возможно, у Буданова есть больше конкретной информации, может, какие-то записи разговоров и так далее, может, американцы ему что-то передали. У меня ее нет, я не разведка. Но я чувствую настроения, я анализирую происходящее вокруг.

Но мы не можем судить о сроках – что еще нужно, какой должна быть последняя гирька на этих весах, чтобы все это заработало. Что должно стать этой гирькой? Крым и его деоккупация? Эскалация ядерного конфликта? Это пока вопрос открытый. Должно быть что-то, что добьет элиту и она потребует немедленно всю эту историю сворачивать.

– Вы упомянули об эскалации ядерного конфликта. А на что, собственно, способен Путин в попытке удержать свою власть? Что он мог бы сделать сегодня? Организовать какой-то новый военный союз или активнее использовать уже существующие союзы? Например, стало известно о присоединении в ШОС Ирана.

– По факту военная помощь России из Ирана и так идет. Дроны, которые запускаются вооруженными силами РФ по Украине, это иранские дроны. Что получает взамен Иран – по этому поводу есть разноречивая информация. Помогает ли Москва ядерной программа Ирана, я не знаю. Наверное, да.

Какой-то военно-политический союз складывается, но я бы не сказал, что это решающий аргумент. Это же не союз с Китаем, а союз с Ираном, более периферийный. Тем более, что Китай этот процесс пытается контролировать, отслеживать, чтобы он не привел к тому, чтобы в этой истории пострадали китайские интересы.

А у Китая здесь вполне конкретные интересы, например, чтобы ядерная эскалация не привела к распространению ядерного оружия на юго-восточную Азию, чтобы ядерное оружие не обрела Япония, Южная Корея и даже Тайвань. Тогда про перспективу интеграции Тайваня можно забыть навсегда.

Но я не думаю, что военные союзы сами по себе могут помочь Путину в достижении его цели. Потому что представить себе иранские силы, воюющие в Украине… Это вам не Сирия, долго они не просуществуют. Там тоже не идиоты сидят. Они не принимают участия в конфликтах, где их могут разобрать на молекулы.

Поэтому такой союз не может привести к непосредственному вовлечению в войну. На это не решился даже Лукашенко, а что уж говорить о каких-то далеких военных союзниках.

Единственное, что может использовать Путин – это испуг Запада, шантаж, который может привести к тому, что Запад начнет уговаривать Киев пойти на переговоры и согласиться с какими-то территориальными уступками. На это Москва делает ставку, и она не жалеет сил для этого, она эскалирует ситуацию, в частности, с размещением ядерного оружия в Беларуси. Это шаг именно в эту сторону. Это попытка давления на НАТО, на западных союзников Украины.

Приведет это к результату или нет? Сейчас мы не можем ответить, потому что Украина никогда не согласится на территориальные уступки в обмен на мир, зная цену такому миру и зная, что поле боя слишком обильно полито кровью, чтобы согласиться на такие уступки прямо сейчас.

Одно дело, когда российские войска стоят под Киевом, и другое дело, когда идет контрнаступление. И даже если оно идет медленно, оно все равно идет. С чего бы это Украине в ее положении сейчас соглашаться на территориальные уступки? Например, оставить России Мелитополь или Мариуполь. А может, через месяц его заберут обратно. Да, ценой высоких потерь, но у Украины нет никакой мотивации просто так сдавать территории.

Поэтому я склонен думать, что пока Западу это не удастся. Он предлагает такие вещи не потому, что так уж ненавидит Украину и хочет, чтобы она была расчленена. Запад боится, что Путин шарахнет ядерной ракетой, устроит термоядерную войну. Все остальное – производные от этой большой глобальной проблемы.

Они оценивают свои риски. Например, Байден заявил, что Путин может применить ядерное оружие, он дебил. Они же думают о своем населении, они же не хотят оказаться пеплом. Так что Запад пока побаивается.