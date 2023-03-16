''Это ужас и произвол'': родственники ''мобиков'', которые воюют против Украины, пожаловались на невыплату захватчикам средств

Родственники мобилизированных россиян, которые воюют против Украины, пожаловались на невыплату захватчикам средств. Они называют ситуацию, которая сложилась с выплатами, "ужасом и произволом".

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Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить". Так, с декабря 2022 года "мобикам" из Белгородской области перестали платить зарплату.

Их родственникам объяснили это тем, что солдаты якобы уехали с фронта, хотя они продолжают воевать. Родные оккупантов принялись жаловаться губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

К примеру, Александра Плохих из Старого Оскола мобилизовали 21 сентября и спустя месяц отправили в зону боевых действий. Первые два месяца обещанная зарплата приходила, а в декабре выплаты прекратились. В Минобороны РФ его брату сообщили, что тот якобы самовольно оставил часть, но он утверждает, что мобилизованный находится в Луганской области.

В то же время, муж Дины Головиной из Белгородской области также числится в таком же списке.

"Наши мужчины на передовой, а их записывают в беглецов, это ужас просто и беспредел. Как мне объяснили, кто-то нечаянно поставил галочки в программе", – отметила она.

При этом, некоторым все же удается добиться выплат и "вычеркнуть" военнослужащего из списка СОЧ.

Напомним, в России наверняка не планируют объявлять новую волну мобилизации по меньшей мере до лета. Это связано с тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сохранить стабильность своего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессору России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не только не выдают зарплаты, но и отказывают в региональных выплатах и даже не дают необходимую экипировку.

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