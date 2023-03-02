Ни зарплаты, ни соцпомощи: в России ''мобиков'' бросили с выплатами, родственники возмутились

В стране-агрессоре России, которая развязала кровавую войну против Украины и собиралась взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не выдают не только, зарплат, а еще и отказывают в региональных пособиях и даже не выдают необходимую экипировку.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Семьи месяцами вымаливают деньги у командования и чиновников. А тем временем обеспечивают солдат за свой счет. И, как уже выяснилось, оккупанты даже не значатся в списках (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, 30-летнего Федора Константинова из Приморского края мобилизовали 18 октября 2022 года. Спустя месяц его отправили на фронт. Мать Валентина за пять месяцев ни разу не получила ни зарплаты сына, ни обещанной единовременной выплаты.

"В "губернаторской" выплате отказывают по причине его отсутствия в списке на выплату, представленном краевому Центру соцподдержки войсковой частью, возможно, сына нет и в списках самой в/ч", – полагает Валентина.

Женщине не могут объяснить, почему так получилось, что оккупант на фронте, а в списках его нет. На обращения к командиру подразделения, военную прокуратуру, службу соцподдержки, губернатору, президенту она получает отписки.

"Больше двух месяцев Валентина общается с представителем штаба 5-й армии Уссурийска. Она пишет, что отправляет сыну в Украину деньги, платит за него алименты, а сама "сидит на бобах", – говорится в сообщении.

Еще один оккупант из Владивостока Евгений Герасимов, который в октябре 2022 ушел на войну в Украине, тоже отсутствует в базе минобороны на получение денежного довольствия. Но, правда, ему платят зарплату. В выплате "губернаторских" мужчине отказано якобы на том основании, что он не получил справку об окончании обучения в ДОСААФ (подготовка к "спецоперации" – Ред.).

"Ему дали справку, что он 6 октября убыл на "СВО", хотя он еще порядка двух недель проходил обучение. Эта справка не действительна, поэтому человеку не положена выплата "губернаторских", а то, что человек на "СВО", на передовой, это никого не волнует", – возмущается родственница оккупанта..

Отмечается, что такая же ситуация с выплатами военным преступникам РФ возникла еще в нескольких городах государства-террориста. В частности, в Екатеринбурге, Белгороде и Волгограде.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование ВС РФ отправляет оккупантов на фронт без самых элементарных вещей. Жена оккупанта возмутилась, что им приходится собирать деньги на амуницию военным.

Также ранее OBOZREVATEL писал, что оккупант, воюющий против Украины в районе Кременной на Луганщине, пожаловался на невыполнимые задачи руководства и большие потери. Пытаясь захватить какой-то элеватор, группа российских военных в один момент потеряла 17 мобилизованных, а новый офицер, который до этого всю жизнь проработал прорабом, просто сбежал.

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