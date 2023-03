Путин пытается сохранить 'стабильность' своего режима: в ISW дали прогноз, когда в России могут объявить новую волну мобилизации

В России, вероятно, не планируют объявлять новую волну мобилизации как минимум до лета 2023 года. Это связано с тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сохранить "стабильность" своего режима.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили, что Путин откладывал объявление второй волны мобилизации с января и склонялся к проведению "тихой мобилизации", опасаясь за стабильность своего режима.

Министерство обороны России рекомендовало российскому президенту провести еще одну волну мобилизации зимой. Эксперты ISW наблюдали многочисленные признаки того, что Россия готовилась провести вторую волну мобилизации с осени 2022 года, но Путин не решился на это, чтобы избежать дальнейшего негодования россиян, которые не поддержали предыдущие принудительные призывы.

Минобороны РФ, вероятно, не сможет приступить к мобилизационным процессам до тех пор, пока Россия не завершит свой весенний призывной период, учитывая, что российские военкоматы, по-видимому, обладают административными возможностями для подготовки и набора примерно 130 000 призывников за двухгодичный цикл.

Это ограничение кажется относительно негибким и, вероятно, объясняет, почему 300 000 резервистов, призванных осенью, обучались группами, а не все сразу. Вероятно, это также объясняет, почему российские войска используют полигоны в Беларуси для восстановления подразделений, которые были расформированы в ходе боевых действий.

Аналитики считают, что Путину придется отложить весенний призывной цикл, если он решит объявить мобилизацию сейчас на более длительный срок, чем месячная задержка осеннего призывного цикла, вызванная его призывом в запас в сентябре 2022 года.

Стоит отметить, что с начала "частичной мобилизации" в России на войну против Украины отправили более 527 тысяч жителей страны-агрессора, говорят подсчеты росСМИ. Официальные цифры сильно занижены. Так, 4 ноября-2022 кремлевский диктатор Владимир Путин утверждал, что мобилизовано всего 318 тысяч человек.

В стране-агрессоре России, которая развязала кровавую войну против Украины и собиралась взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не выдают не только, зарплат, а еще и отказывают в региональных пособиях и даже не выдают необходимую экипировку.

