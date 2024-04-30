Жители страны-террориста России устроили истерику из-за сине-желтой краски на бордюре. Коммунальным службам пришлось объясняться за произошедшее перед жителями одной из многоэтажек в Новосибирске.

Более того, "виновным" в покраске бордюра оказался житель одной из страны Азии. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

На "диверсию" пожаловались местные жители на улице Танковой. Россиян возмутило, что бордюр раскрашен в сине-желтые цвета. Из-за истерики домовладельцев представителю управляющей компании пришлось объясняться за ситуацию.

Руководитель компании "Доверие" Владимир Симонов выжал, что после жалоб местных жителей бордюр перекрашивают в другие цвета. Также он выдал, что виновным в ситуации оказался один из рабочих, которого он назвал "союзником из Азии".

"Там взяли краску пяти цветов, чтобы покрасить скамейки там и бордюры. А у нас рабочий, как я называю, союзник с Азии, и он вот взял эти два цвета. Я, говорит, что-то в голову взбрело, что красиво будет желто-синий, и взял и покрасил с бухты-барахты", – заявил Симонов.

Также управляющая компания попросила прощения у местных жителей. Там заявили, что против таких цветов бордюра и назвали ситуацию "нонсенсом". Симонов добавил, что теперь бордюр будет красно-синим, а "виновный" понесет ответственность.

Напомним, псле того, как президент США Джо Байден подписал закон, которым оказывается военная помощь Украине, россияне по этому поводу устроили очередную истерику в сети.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты, которые радуются после каждого удара по гражданской инфраструктуре в Украине, теперь устроили истерику из-за ракет ATACMS. Рупоры Кремля судорожно обсуждают, куда теперь смогут ударить украинские военнослужащие.

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