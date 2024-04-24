'Красавцы, а наш 'мочится в сортире': россияне устроили истерику в сети из-за помощи США Украине

После того, как президент США Джо Байден подписал закон, которым оказывается военная помощь Украине, россияне по этому поводу устроили очередную истерику в Сети. Населению страны-агрессора все не так – и собственные власти, и помощь Китая. Также в России возмущаются собственными телепередачами, где им ранее рассказывали, что "США уже бросили Украину".

Интересную подборку комментариев и сообщений россиян на новость по поводу американской помощи Украины и собрали в ВСУ в рубрике "подгорающая русня". И это действительно общероссийская истерика, потому что комментарии взяты не выборочно.

"Красавцы, говорят и делают, а наш мочится в сортире", – говорят россияне. Очевидно, подразумевается самое первое обещание их диктатора Владимира Путина "мочить всех в сортире".

"Торопятся сволочи, явно к майским праздникам что-то задумали. Или в Крым или по мосту обязательно зарядят... Что-то замышляют, уже неделю авиаразведка НАТО вокруг Крыма кружит", – скулят в РФ по поводу поставок в Украину ракет ATACMS.

"Когда сдохнет вонючий дед? Сколько его можно клизмами держать в тонусе?" – такие комментарии не единичны. Интересно, кого именно подразумевают комментаторы? Ибо в "руководстве" РФ более чем много "вонючих дедов", которых именно клизмами и держат в тонусе.

"Нормальный подгон. Нам так никто не подгоняет. Даже вшивый недосоюзничок китайстан", – возмущены в РФ.

"А по телевизору говорили, что США бросили Украину", – комментируют как российские женщины, так и мужчины.

Как обычно, много россиян считает, что Россия – это сверхдержава, и ее невозможно победить.

"Ожидаемо. Но им это не поможет. Россию победить невозможно" – пишут они. При этом даже не знают родной язык (или попросту кичатся количеством ошибок в простых предложениях).

Как сообщал OBOZ.UA, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 880 оккупантов. Также к утру 24 апреля оккупанты не досчитались десятков единиц техники. Общая численность потерь государства-террориста России за весь период полномасштабной войны уже достигла 461 940 человек.

А посмотреть, как бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали на левом берегу Херсона по логистике российских захватчиков, можно здесь.

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