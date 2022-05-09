"Это не мой дедушка": в России опозорились с акцией "Бессмертный полк". Видео

В Дмитрии Московской области России "журналист" захотел снять пропагандистский сюжет об акции "Бессмертный полк", но в итоге опозорился сам и опозорил всю акцию. В прямом эфире выяснилось, что участники акции понятия не имеют о том, чьи портреты они держат.

Видеозапись с конфузом обнародовал УНИАН. Как видно из видео, среди участников акции преимущественно дети школьного возраста, воспринимающие действо больше как развлечение.

Подойдя к случайным участникам акции, "журналист" спросил – кто изображен на плакатах, которые держали дети. В ответ услышал, что это не их дедушки-прадедушки и они не знают – чьи. Более того, дети сказали, что даже не знают, воевал ли кто-нибудь из их предков.

Видео дня

В оправдании "журналист" не придумал ничего лучшего, как сказать, что это "поисковики-спасатели". Но почему они не знают тех, чьи портреты несут, он не объяснил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты готовились пройти с "Бессмертным полком" в захваченных городах Запорожской области. Так, к примеру, в оккупированном Мелитополе акция с портретами дедов-ветеранов Второй мировой войны планировалась в центре города.

Также российские захватчики запланировали проведение акции "Бессмертный полк" в оккупированной Каховке под Херсоном;

А в городах самой России на ежегодную акцию "деды воевали" вынесут портреты и самих нацистов, погибших в боях за оккупацию Украины в 2022 году.