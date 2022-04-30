В Каховке оккупанты захотели устроить 'танцы с бубнами' на 9 мая: планируют концерт и 'Бессмертный полк'

В оккупированной Каховке оккупанты планируют устроить масштабное празднование 9 мая. Коллаборант из горсовета Павел Филипчук, которого захватчики назначили "мэром" анонсировал парад и митинг вместе с дегустацией "солдатской каши" и распитием алкоголя.

Кроме того, в Новой Каховке 30 апреля оккупанты установили памятник вождю "красного террора" в СССР Владимиру Ленину. "Нынешние нацисты планируют танцы с бубнами по случаю разгрома своих соплеменников – немецких нацистов", – сообщили в Каховской городской территориальной общине.

Так, предатель Украины Филипчук в соцсетях заявил, что в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Каховке "появится бессмертный полк", который "последует к мемориалу Вечный огонь".

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От также пообещал провести митинг в память о местных ветеранах, концерт и выставку в Каховском музее.

"По окончании торжественного митинга все желающие могут отведать солдатскую кашу и положенные "боевые" сто грамм", – заявил коллаборант.

В то же время в сети сообщили, что на центральной площади в Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новой Каховке появились предупреждения для российских оккупантов. Каждого, кто пришел на землю Украины с оружием, ждет смерть. Листовки с соответствующим текстом неизвестные расклеили по всему городу.