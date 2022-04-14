В России во время шествия "Бессмертного полка" собираются нести портреты ликвидированных в Украине оккупантов

В России во время шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая могут пронести портреты ликвидированных в Украине оккупантов. На это должны дать согласие их родные и близкие.

О том, что в стране собираются почтить память нелюдей, которые убивали, грабили, насиловали, мародерствовали и разрушали целые города, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева, отметили российские СМИ. Погибших в Украине оккупантов она назвала "героями".

Напомним: ранее издание CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с оценками американской разведки, сообщило, что Россия намерена захватить Донецкую и Луганскую области к 9 мая.

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"Путин намерен устроить парад победы на 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров", – сказал один из чиновников. Однако он задается вопросом: с какими войсками и военной техникой это будет делаться?

Ранее в сети появился ролик, демонстрирующий ожидания и реальность того, как в этом году должен проходить парад в Москве. Не только авторы видео, но и многие украинцы убеждены, что очередной "парад Победы" 9 мая на Красной площади в российской столице станет новым позором для Путина. Вместо грандиозного мероприятия, каким был когда-то, в 2022 году он продемонстрирует остатки ВС РФ, полностью разбитых в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году в Латвии 9 мая будет Днем памяти пострадавших и погибших гражданских и военных в Украине. День победы, который обычно отмечали в стране, в 2022-м проводить запретили.