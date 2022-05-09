Оккупанты готовятся пройти с 'Бессмертным полком' в захваченных городах Запорожья - ОВА

Российские военные, которым временно удалось захватить часть населенных пунктов Запорожской области, объявили о марше "Бессмертный полк" на 9 мая. Так, к примеру, в оккупированном Мелитополе акция с портретами дедов-ветеранов Второй мировой войны пройдет в центре города.

По этому случаю автомобильное движение на главных улицах будет приостановлено. Об этом заявили в Запорожской областной военной администрации.

"Шествие будет проходить при участии и контроле росгвардейцев и кадровых военных страны-агрессора", – заметили в пресс-службе ведомства.

Также руководство региона подчеркнуло, что российские солдаты снимают отовсюду символику Украины и буквально "отжимают" бизнес у местных предпринимателей, отказавшихся с ними сотрудничать. Сотрудники коммунальных предприятий, вынужденные выполнять обязаннгости в условиях захвата, не получают зарплату.

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"Такая ситуация, в частности, сложилась на коммунальном предприятии Чистота. Людям не выплатили зарплату за март и апрель. Хотя коллаборант – псевдодиректор департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Тегимбаев обещал выплатить зарплату рублями еще в начале мая. Людям только выдали украденные у Украины гуманитарные пайки", – заметили в ОВА.

Результат "хозяйствования" оккупантов очевиден: они даже не пытаются создавать видимость благополучия в захваченных регионах, но организовывать бессмысленные мероприятия по случаю Дня Победы для картинки на пропагандистских телеканалах ресурсов хватает.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– российские захватчики запланировали проведение акции "Бессмертный полк" в оккупированной Каховке под Херсоном;

– а в городах самой России на ежегодную акцию "деды воевали" вынесут портреты и самих нацистов, погибших в боях за оккупацию Украины в 2022 году.