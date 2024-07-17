'Это не красная линия?' Россияне в истерике из-за отключения света и хотят удара по ЧАЭС

В России в результате дроновых атак по электростанциям и "сбоев" в работе АЭС начались веерные отключения света. Без электричества в адскую жару, как и украинцы, сидят россияне в Ростовской области, Краснодарском крае и на Кавказе.

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В частности, в сети опубликовали видео, как в Ростове посетителей ТЦ вывели на улицу из-за отключения электричества. В Telegram-каналах россияне уже закатили истерику и требуют отомстить украинцам. Некоторые из них заявили, что "красные линии" уже достигнуты и "справедливым возмездием" станет удар "Калибрами" по ЧАЭС.

Нашлись и те, кто намекнул землякам, что света нет не из-за выдуманного сбоя в работе АЭС. Также они пожаловались, что украинцы якобы радуются из-за отсутствия света в РФ и "издеваются над людьми".

"Наша энергосистема, оказывается, очень уязвимая, хорошо, что это стало ясно уже сейчас, и удивительно, что раньше этого никто не видел. Минэнерго, ау!", "Хо*лы устроили нам энергетический коллапс на юге России... Едва не случилась катастрофа на Ростовской АЭС, благо на реакторе штатно сработала вся система защиты, когда произошла поломка генератора. Вы вообще хоть понимаете, что значит остановить реактор, а тем более остановить аварийно?" – возмущаются россияне.

Напомним, накануне росСМИ сообщили, что в работе Ростовской атомной электростанции РФ произошел масштабный сбой. Хотя российские власти заявили о "плановом отключении", это повлекло за собой значительные перебои с электроснабжением. В частности, временно оккупированный Крым испытал экстренные отключения электроэнергии.

Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Это самая большая электростанция на юге страны-агрессора с мощностью 4 ГВт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее жители российской Махачкалы вышли на протесты из-за очередного отключения электричества. Они пожаловались на качество жизни в городе, поскольку даже не могут принять душ дома после рабочего дня и поездок в общественном транспорте.

– Россияне все больше теряют интерес к развязанной РФ полномасштабной войне против Украины, новости об "СВО" вызывают у граждан государства-агрессора усталость, недовольство и раздражение. Одной из причин этой тенденции является то, что для россиян все очевиднее становится пропасть между рассказами пропагандистов и реальностью.