Остановился один из энергоблоков Ростовской АЭС: в Крыму и на юге России аварийные отключения света

В работе Ростовской атомной электростанции РФ произошел масштабный сбой. Хотя российские власти заявляют о "плановом отключении", это повлекло за собой значительные перебои с электроснабжением.

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Об этом сообщают российские СМИ. В частности, временно оккупированный Крым претерпел экстренные отключения электроэнергии.

Без света остались Севастополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Судак и другие населенные пункты. В Севастополе не работают светофоры, а на дорогах остановились троллейбусы.

Более того, более 100 подстанций отключились в Краснодаре, что привело к тому, что большая часть города осталась без электроэнергии.

Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Это самая большая электростанция на юге страны-агрессора с мощностью 4 ГВт.

Напомним, жители российской Махачкалы вышли на протесты из-за очередного отключения электричества. Они пожаловались на качество жизни в городе, поскольку даже не могут принять душ дома после рабочего дня и поездок в общественном транспорте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ростовской области РФ после последних атак дронов вдруг возник "дефицит электроэнергии". В результате этого в регионе 6 июля объявили о введении графика временных отключений электричества у бытовых потребителей. В нем, как пишут местные СМИ, предусмотрено отключение света на период до 2-3 часов. Но на самом деле жалуются россияне, они сидят без света по 6-9-12 часов.

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