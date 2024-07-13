В России люди вышли на улицу протестовать против отключения света

Жители российской Махачкалы вышли на протесты из-за очередного отключения электричества. Они пожаловались на качество жизни в городе, поскольку даже не могут принять душ дома после рабочего дня и поездок в общественном транспорте.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Отмечается, что россияне вышли на митинг уже не в первый раз – предыдущий состоялся 10 июля. В знак протеста люди непрерывно ходили по пешеходному переходу, пока свет не включили.

В то же время в соцсетях иронически отреагировали на новости о том, что российское правительство включило Махачкалу в топ-5 лучших городов по качеству жизни.

Напомним, в Ростовской области РФ после последних атак дронов вдруг возник "дефицит электроэнергии". В результате этого в регионе 6 июля объявили о введении графика временных отключений электричества у бытовых потребителей. В нем, как пишут местные СМИ, предусмотрено отключение света на срок до 2-3 часов. Но на самом деле жалуются россияне, они сидят без света по 6-9-12 часов.

Примечательно, что "неудобства" затронули не только бытовых пользователей: в Ростове-на-Дону, сообщают местные жители, на второй день не работают светофоры, а из торговых центров после отключения электричества эвакуировали работников и посетителей.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля в Старом Осколе Белгородской области России остановил работу Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК) – единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла. Комбинат был полностью обесточен, а оборудованию может потребоваться ремонт или даже замена.

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