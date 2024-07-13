Боятся 'затягивать пояса': в ГУР рассказали о панических настроениях в российском обществе

Россияне все больше теряют интерес к развязанной РФ полномасштабной войне против Украины, новости про "СВО" вызывают у граждан государства-агрессора усталость, недовольство и раздражение. Одной из причин этой тенденции является то, что для россиян все очевиднее становится пропасть между рассказами пропагандистов и реальностью.

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Также граждане РФ боятся "затягивания поясов". Об общественных настроениях в государстве-агрессоре рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Среди российского населения полномасштабная война РФ против Украины все больше вызывает не полное одобрение, как было раньше, а раздражение. Подобные изменения характерны практически для всех российских регионов.

"Информация о боевых действиях, транслируемая внутренней пропагандой, все чаще вызывает у российского населения усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения. Одной из причин таких изменений является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий иссякают, о чем, в частности, свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов", – рассказали в ГУР.

Так, в Кремле запланировали резко увеличить налоги для россиян, зарабатывающих более 2200 долларов в месяц. Это собираются сделать под предлогом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц".

"Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. По оценкам российского режима, так называемая налоговая реформа позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 годы", – отметили в разведке.

Раздражение и растущее недовольство среди российского населения не является секретом для Кремля. И неутешительная для Москвы динамика заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать на общественное недовольство. Такая "реакция" уже заметна в российских регионах, руководители которых, назначенные Москвой, пытаются смещать фокус внимания с раздражающей военной тематики на бурную имитацию решения социально-бытовых проблем россиян.

"Служители Путина из Москвы, в частности партийцы, посланы "в народ" для организации различных мер поддержки участников войны против Украины и членов их семей, участия в приемах граждан, разработках и обсуждениях демонстративных социальных законопроектов: о поддержке волонтерства, повышении зарплат, защите ветеранов. Отдельное место здесь занимает "поддержка" инвалидов, количество которых постоянно растет из-за войны против Украины. – рассказали в ГУР.

Еще одним шагом в этом направлении стало решение российских властей выдавать воюющим против Украины оккупантам так называемые "Верещагинские карты". Такое название могут получить ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, которые в течение года можно тратить на приобретение билетов в заведения культуры.

"В целом активизация "социальной" деятельности государства-агрессора свидетельствует о попытке канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов в России", – подытожили в ГУР.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли подробности столкновения в Норвежском море российских кораблей и глубоководного аппарата "АС-36". Это произошло 1 июля 2024 года во время испытаний.

Носителем "АС-36" был спасательный корабль Северного флота РФ "Михаил Рудницкий". При спуске глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36".

В результате инцидента глубоководный аппарат получил повреждения, которые сделали невозможным дальнейшее проведение испытаний.