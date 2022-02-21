'Эта колбаса обошлась им во все имущество, оставленное дома': в сети показали, чем кормят в РФ 'беженцев' с Донбасса. Фото

В сеть попал снимок сухпайка, которые в России выдают так называемым беженцам, "эвакуированным" из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. На нем изображены несколько упаковок воды по 0,5 литра в бутылках и "третьесортное изделие охлажденное" из мяса птицы – колбаса "Казачья".

Снимок опубликовал Telegram-канал "Журналистика со вкусом", он распространился и в украинских соцсетях. В комментариях люди предположили, что "беженцев" кормят за счет награбленного в их же домах на Донбассе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"А так выглядит набор гуманитарной помощи для эвакуированных", – говорится в подписи к снимку.

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Его также опубликовал в Telegram украинский блогер Фашик Донецкий. Некоторые подписчики начали шутить по этому поводу.

"Одна колбаса на всех?", "Поздравим с повышением: были второсортными, теперь 3 сорт", "Зато русская колбаса", "Нормально, с 2014 говно жрут, а тут даже колбасы дали", "Как иронично. А что, эту колбасу вся русня и ест – и пенсионеры, и крепостные, не москвичи, конечно, но большинство русни тоже заодно", – комментировали одни.

Другие говорили, что "беженцы заслужили это". А еще часть подписчиков выражала им сочувствие.

"На второй сорт не хватило денег от Пушилина... Его личного финансирования!", "Так они же имеют $120, купят себе марципанов", "А чего все колбасу обсуждают? Там же написано "колбасное изделие", "Это когда колбасу сделали из остатков после остатков", "Я такую собаке беру", "Не знаю, жалко их", "Давайте им хоть рублей 30 насобираем и на еду скинем", "Самое смешное, что эта колбаса обошлась им во все имущество, оставленное дома", – делились мнением пользователи сети.

Напомним: бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал об ограблениях в ОРДЛО жилья "эвакуированных" в РФ жителей. По обнародованным им данным, случаи мародерства зафиксированы во временно оккупированных городах Донецк и Макеевка.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Ростовской области выразили возмущение по поводу переселения в их регион "беженцев" из "Л/ДНР". Они буквально посоветовали людям "валить обратно" и обзывали "мусором".