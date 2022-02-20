На Донбассе начался массовый грабеж жилья эвакуированных людей, – Геращенко

На Донбассе разграбили уже не менее 100 квартир людей, которые были эвакуированы в Россию. Случаи мародерства заметили в оккупированных Донецке и Макеевке.

Такие данные в Telegram обнародовал бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он привел публикацию из группы в мессенджере, посвященной теме эвакуации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в Донецке разграблены 56 квартир, а в Макеевке – 42. Речь идет о жилье конкретно тех людей, которые были эвакуированы.

"Мародеры могли бомбить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки эвакуированных", – сказано в сообщении.

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"На оккупированных территориях начался массовый грабеж квартир и домов, тех несчастных украинцев, которых силой заставили эвакуироваться. Бедные люди", – прокомментировал свой пост Геращенко.

Напомним, что об эвакуации людей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию объявили 18 февраля. Примечательно, что автобусы уезжали полупустыми, а сами россияне не очень этому обрадовались.

В то же время эвакуироваться многие не спешили – люди продолжали весело проводить время в развлекательных заведениях. Многие в Донецке стали клеить наклейки с надписью "Донецк. Я остаюсь, чтобы жить".

Тех, кто эвакуировался, расселили в палаточных городках или в одном большом помещении на раскладушках.

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