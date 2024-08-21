Есть связь с событиями на Курщине: в ISW объяснили, что стоит за визитом Путина в Беслан

Российский диктатор Владимир Путин 20 августа совершил поездку в Северную Осетию. Там кремлевский лидер посетил место осады Бесланской школы в 2004 году и пытался связать российский "контртеррористический" ответ на украинскую операцию в Курской области с "успешной" российской контртеррористической операцией в начале 2000-х годов.

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Как отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW), это был первый визит Путина в школу и второй в город с августа 2008 года. Диктатор заявил, что Россия сейчас борется с террористами в Курской области и Украине, равно как с террористами в Беслане в 2004 году. Утверждал, что РФ выйдет также победителем против Украины.

Аналитики напомнили, что в сентябре 2004 года террористы, связанные с чеченской сепаратистской бригадой Рияд-ус Салихин три дня держали в заложниках более 1000 взрослых и детей в школе Беслана, в результате чего погибли более 336 человек, в том числе 186 детей.

Российский ответ на террористическую атаку в 2004 году был задокументирован неэффективным и опасным. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что местные российские власти знали о теракте 2004 года заранее, но не усилили меры безопасности и не предупредили общественность. Также суд заявил, что в реакции российских спецслужб не хватало формального руководства и правил борьбы с террористами, что привело к нескоординированным действиям, которые поставили под угрозу заложников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усилил напряжение в РФ, призвав солдат срочной службы участвовать в боевых действиях в Курской области. Он отверг опасения родственников призывников, которых диктатор Владимир Путин уверял, что тех на войну не отправляют.

– Вместе с визитом в Северную Осетию Путин 20 августа впервые с декабря 2011 года приехал в Чечню. В Грозном его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

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