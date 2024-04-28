Есть попадания: в сети показали последствия удара по аэродрому в Краснодарском крае. Фото

В сети появились доказательства последствий удара дронов по авиабазе в Краснодарском крае РФ. Отмечается, что она расположена в 200 км от линии фронта в Украине.

Соответствующие фото обнародовал в своем X (Twitter) OSINT-аналитик Брейди Африк. По его словам, на снимках можно увидеть повреждения после украинского удара по российскому военному аэродрому "Кущевская".

Как сообщал OBOZ.UA, в России утром 27 апреля пожаловались на очередную атаку дронов на Краснодарский край. Там местные жители слышали взрывы, после которых в небе заметили дым.

"Военный аэродром у станицы Кущевская Краснодарского края вспыхнул после атаки БПЛА, утверждают местные жители. Подтверждений этой информации пока нет", – написали журналисты одного из Telegram-каналов страны-агрессора, подкрепив сообщение скриншотом из одного из местных чатов.

Напомним, 24 апреля стало известно, что дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области. Там хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

А чуть позже появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в Смоленской области после ударов БПЛА.