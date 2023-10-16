'Если в Израиле начнется война, сразу туда поеду': в сети вспомнили громкое обещание Соловьева, тот оправдался

Российский пропагандист еврейского происхождения Владимир Соловьев в далеком 2004 году обещал сразу же отправиться в Израиль, если там начнется война. В сети напомнили о громком обещании рупора Кремля, однако Соловьев попытался оправдаться тем, что сдержать слово ему мешает "СВО", и то, что он якобы уже стар для израильской армии.

В частности, в интервью еврейскому молодежному еженедельнику "Москва-Гилель" Соловьев назвал себя евреем и пообещал сразу же поехать в Израиль, если страну охватит война. "Вот если в Израиле начнется война, я сразу туда поеду, и ездил туда регулярно, когда там было очень плохо", – утверждал он.

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Кроме того, рупор Кремля обещал воевать и на стороне РФ. Ни одно из обещаний на сегодняшний день Соловьев не выполнил.

"А если, не дай Бог, что-то произойдет здесь, то я буду воевать на стороне России. Я российский гражданин, россиянин, но еврей", – сказал он в том же интервью.

В сети напомнили об обещании Соловьева, однако тот в эфире своего шоу нашел неожиданные оправдания. По словам пропагандиста, ему мешает путинская "спецоперация".

"Я еврей, никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность тоже, сказал, что если бы в Израиле началась война, как еврей бы поехал туда защищать мой народ. Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия не участвовала в "СВО", то я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после этой ужасающй трагедии", – сказал он.

Кроме того, Соловьев выдал, что он слишком стар для израильской армии.

"Тогда был посол Израиля Аркадий (Мильман. – Ред.), и он мне говорит: "Володя, вы не обижайтесь, но вы старый". В этом возрасте – а это было столько лет назад – израильской армии вы точно не нужны", – заявил рупор Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Соловьев встал на защиту сына Даниила, который работает моделью. Ни один из четверых сыновей пропагандиста не участвует в войне против Украины, хотя сам он призывал бросать на фронт срочников.

– Соловьев недавно также устроил истерику из-за того, что россияне переводят деньги на поддержку ВСУ. Таких сограждан он обозвал "предателями".

– Соловьев пришел в бешенство от шуточной песни российского комика Гарика Харламова о ситуации в РФ. Пропагандист предложил отправить юмориста на войну против Украины.

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