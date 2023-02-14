''Очень набожный'': пропагандист Соловьев вступился за сына, который красит ногти. Фото и видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев впал в истерику из-за резонанса вокруг фото его сына Даниила Соловьева, где тот позирует с маникюром и макияжем. Соловьев-отец вступился за наследника – утверждает, что он уже учится в Москве, а не Лондоне и якобы не уклоняется от мобилизации.

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Более того, пропагандист заявил, что Даниил – "глубоко набожный парень", который якобы снимает фильмы о православных храмах. А пропагандистские СМИ, которые написали о его сыне, Соловьев, срываясь на крик, назвал "продажными укронацистскими тварями" и заявил, что "извинения не принимаются" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Из-за того, что мой сын – молодой красивый парень с модельной внешностью, вы размещаете его фотографии несколько летней давности? А он еще музыкант талантливый и снимает фильмы, в том числе о православных храмах", – заявил Соловьев.

По словам пропагандиста, Даниил якобы учится "в московском высшем учебном заведении, ниоткуда не бегает, ни от чего не уклоняется". А сам рупор Кремля остался обижен на коллег из росСМИ, которые написали о его сыне.

Напомним, в сети обратили внимание на фото сына Соловьева. Пользователи задались вопросом, почему Даниил, чей отец активно призывает бросать на войну против Украины срочников, не спешит пополнить ряды армии РФ.

В Twitter пошутили, что парень подписал контракт с "лондонским модельным агентством", и это якобы мешает ему заключить контракт с министерством обороны страны-агрессора.

В сети также заметили, что на некоторых фото сын Соловьева, ярого противника ЛГБТ, позирует в женской одежде, с маникюром и макияжем.

Отметим, у Соловьева – всего восемь детей от трех жен. Четверо из них – сыновья, двое призывного возраста, но ни один не отправился на передовую.

Старший сын пропагандиста 34-летний Александр Соловьев – режиссер, учился в Лондоне, сейчас снимает рекламные ролики в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев призвал власти РФ решить вопрос с отправкой на войну против Украины срочников. Он также закатил истерику из-за предоставления западных танков Украине и выдал, что вместе с Россией якобы должны воевать Северная Корея, Иран и Китай.