'У вас же есть какой-то план?' В Comedy Club неожиданно высмеяли многоходовочку Путина и 'доллар по сто рублей'. Видео

На российском пропагандистском канале ТНТ вышел новый выпуск юмористического шоу Comedy Club, в котором резидент клуба Гарик Харламов пел песни под аккомпанемент музыканта Дмитрия Маликова. Неожиданно юморист решил поиронизировать о ситуации в стране-террористке, которая стала изгоем для всего цивилизованного мира.

Так, Харламов пошутил над тем, что в РФ доллар уже по сто рублей, не производят качественные авто, а большинство стран закрыли для россиян въезд. Фрагмент выпуска распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Перечислив все "беды" страны-оккупанта, Харламов задал логичный вопрос, к которому постепенно начинают приходить даже зомбированные пропагандой россияне: есть ли у Кремля и непосредственно президента-диктатора Путина хоть какой-то план?

Видео дня

На мотив песни "Дельтаплан" Валерия Леонтьева комик исполнил: "А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?"

Не секрет, что рупоры кремлевской пропаганды пытаются внушить своим гражданам, что "все под контролем", "все идет по плану" и "нет повода для паники", однако Россия откровенно проигрывает войну и становится закрытым от цивилизованного мира государством.

И пока пропагандисты продолжают все невзгоды в России списывать на то, что это многоходовочка против Запада, все для больших масс становится очевидным – многоходовочка на самом деле была удавкой.

Впрочем, даже осознание этого не мешает россиянам слепо верить Путину и оставаться Z-патриотами. По крайней мере, об этом свидетельствуют комментарии под видео. Граждане страны-агрессора посмеялись с номера Харламова и Маликова, вряд ли сделав хоть какие-то выводы.

Как писал OBOZREVATEL, музыкант и телеведущий Коля Серга, который пополнил в 2022 году ряды ВСУ, убежден, что Comedy Club – один из самых успешных инструментов кремлевской пропаганды. При помощи юмористического продукта президент РФ Владимир Путин и его правительство внушают своему народу нужные "ценности".

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