'25 тыс. предателей': пропагандист Соловьев устроил истерику из-за переводов россиянами денег на ВСУ. Видео

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил на публику истерику из-за того, что россияне, оказывается, достаточно активно переводят деньги на поддержку Вооруженных сил Украины. Таких граждан страны-агрессора он обозвал "предателями".

В эфире своего шоу на телеканале "Россия-1" рупор Кремля заявил, что по данным "компетентных органов", 25 тыс. граждан РФ переводят средства украинской армии. Возмущенный таким фактом, Соловьев не стал сдерживаться в выражениях (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"25 тысяч, как сообщили компетентные органы, российских граждан с территории России направляют деньги на поддержку ВСУ. 25 тысяч предателей, власовцев, нацистов в нашей стране", – выдал пропагандист.

Он пожаловался, что названные цифры, по его пониманию, – "минимальные".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее оппозиционные росСМИ рассказали, что против россиян открывают уголовные дела по статье "госизмена" за перевод денег в поддержку ВСУ. Санкция такой статьи в РФ предусмаривает до 20 лет тюрьмы.

– На днях в России вспыхнул скандал из-за песни Верки Сердючки, которая звучала на свадьбе в Новочеркасске. Невеста с гостями "зажигали" под "Гуляночку", одна из жительниц вызвала полицию.

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