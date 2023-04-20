Еще одному российскому военкору прислали знаковую статуэтку, работников телеканала эвакуировали. Фото и видео

Российскому "военному корреспонденту" телеканала "Звезда" Константину Исаеву прислали знаковую статуэтку. Пропагандисты запаниковали и эвакуировали всех сотрудников.

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Правда, произошло это лишь через сутки после того, как подозрительный предмет оказался в помещении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что статуэтку уже проверили специалисты, привлекали даже собаку – и не нашли взрывного устройства внутри посылки. До этого она более суток пролежала в пункте выдачи.

Напомним, ранее в сети показали фото статуэтки с бомбой внутри, от взрыва которой погиб российский пропагандист-"военкор" Владлен Татарский. Предположительно, в полость внутри бюста был залит пластит и вставлен взрыватель.

Бомбу в заведение, где пропагандист проводил мероприятие, принесла Дарья Трепова. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую она вручила Татарскому. Последний сам настоятельно попросил у гостьи в зале внести подарок, хотя она как бы в шутку сказала: "А что если там бомба?"

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Трепова, которая, предположительно, преподнесла статуэтку с взрывчаткой пропагандисту Владлену Татарскому, арестована на два месяца. Девушке предъявлено обвинение по двум статьям: теракт, совершённый группой лиц, и незаконное ношение взрывчатых устройств.

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