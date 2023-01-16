Экс-командир "вагнеровцев" Медведев сбежал в Норвегию, где запросил политическое убежище: появилось официальное подтверждение. Видео

Экс-командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев нелегально покинул территорию России в районе населенного пункта Никель Мурманской области. Оказавшись на территории Норвегии, он обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище.

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Об этом сообщил основатель правозащитной российской организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале Gulagu.net. Сообщается, что Медведева поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства и в эти дни начинается процедура политического убежища и международной защиты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В сюжете отмечается, что таким образом впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал экс-командир одного из подразделений террористической организации "Вагнер", который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина.

В проекте сообщили, что Медведев вместе с товарищем обратился к ним еще в декабре 2022 года. Он покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания 4-месячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года, и попросил помочь избежать внесудебной расправы и "фирменной казни" "Вагнера" с применением кувалды.

Информацию о том, что Медведев незаконно пересек границу и попросил убежище в скандинавской стране, подтвердили власти Норвегии, сообщает Associated Press.

"Из соображений безопасности и конфиденциальности UDI не может давать дальнейшие комментарии по этому вопросу", – говорится в электронном письме, направленном агентству Норвежским директоратом по вопросам иммиграции (UDI).

Напомним: ранее другой российский оккупант, десантник Павел Филатьев, участвовавший во вторжении РФ в Украину, сбежал в Париж. Там он порвал свой российский паспорт, военный билет и удостоверение ветерана, а также попросил убежище во Франции.

В опубликованном им видео десантник раскритиковал российскую власть и пожаловался на то, что всегда был патриотом своего государства, но оказался никому не нужен, как и большинство других солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– сотрудники спецслужб один за другим бегут из России, которая уже практически оказалась за железным занавесом и гонит мужчин на убой в Украину. Один вырвавшийся в Европу сотрудник ФСБ уже дал ценные показания об агентуре спецслужбы в разных странах и раскрыл причастность к громким ликвидациям;

– российский фигурист Михаил Назарычёв назвал политическую ситуацию в его стране главной причиной переезда в США. 21-летний уроженец Перми отметил, что не чувствовал себя в безопасности, а также сравнил уровень жизни в Америке и РФ.

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