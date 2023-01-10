''Россия даже рядом не стояла'': призер ЧМ объяснил, почему сбежал из РФ

Российский фигурист Михаил Назарычев назвал политическую ситуацию в его стране главной причиной переезда в США. 21-летний уроженец Перми отметил, что не чувствовал себя в безопасности, а также сравнил уровень жизни в Америке и РФ.

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Об этом Назарычев рассказал в интервью порталу Metaratings. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира подчеркнул, что страна-террорист за исключением Москвы не может похвастаться такой заботой о гражданах, как это происходит в Штатах.

"Все довольно просто и логично. Из-за политической ситуации я оказался в США. Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант. Пока для меня, понятное дело, лучше жить вне России. Я много раз летал куда-либо и давно понимал, что надо бы уехать. Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать вся оставшаяся часть России, кроме Москвы. Потому что все деньги в Москве. Стоит выйти оттуда, все становится предельно понятно", – сказал Назарычев.

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